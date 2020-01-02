الجمهور يرفض تطاول الحضري على حسن حمدي.. الأحمر لا يتأثر برحيل الخائنين| تفاصيل

رد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تصريحات حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ولكن بطريقة أغضبت جماهير النادي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، صرح أثناء حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، بأن الحارس عصام الحضري جاء للنادي ثم هرب من أجل اللعب بسويسرا.





وأضاف حسن حمدي، أن الحضري ترك النادي دون الحصول على استغناء، أو أى شيء.





وأوضح أن عصام الحضري اشتكى مني لـ الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقال له إن حسن حمدي سبب إيقاف احترافه.





وأكد حسن حمدي، أن مبارك طالب زكريا عزمى، بحل المشكلة، وقال لـ عزمى "قول لـ أبو علي حل مشكلة الحضري".





من جانبه، كتب "الحضري"، ردًا على تلك التصريحات عبر "فيسبوك"، "الحمد لله برضه إن مبادئ النادي طردت منه الحرامية المختلسين اللي ميصلحوش غير للنصب والسرقة مش لرئاسة أندية محترمة، ولا إيه ياسونة".





ورفض جمهور الأهلي، تصريحات "الحضري" التي تسيء لأحد رموز النادي الكابتن حسن حمدي الذي لم يتفوه بلفظ خارج ضد حارس مرمى الأهلي السابق، بل سرد ما حدث في مشكلة هروب الحارس.





كتبت جيهان محمود "أنت عارف زي ماكل الناس عارفة ان لولا قانون 8 سنوات كان زمان حسن حمدي رئيس للنادي لحد دلوقتي اللي هو بالمناسبه من أعظم وأنجح رؤساء النادي .. النادي ده اللي خيره عليك ومع ذلك تركته وهربت وهو في أمس الحاجه ليك انت بالتويته دي خسرت ماتبقى لك من تقدير عندنا للأسف".





كتب محمد أسامة "تويتة هتخسرك الناس اللي لسه بتحبك من الأهلوية.. أي رئيس للأهلي هو أكبر منك قيمة وقامة مهما كان تاريخك ميسواش حاجة جنب شرف رئاسة الأهلي".

#حسن_حمدي فوووووووق





وهو ما جعل الحضري يتراجع بعض الشئ عن تصريحاته ونشر تغريدة أخرى له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للرد على من انتقدوه :"الناس اللي بتصطاد في الميه العكرة ، اللي بيفهم اصلا يعرف اني بتكلم بجد ، مبادئ النادي مسمحتش بوجود الحرامية واني لما برد برد على الشخص مش المكان ، وصلت.





وهو ما أدى لزدياد الهجوم على الحضرى من قبل الجماهير حيث يرى الكثيرون أن حسن حمدي شخصية مميزة في الكيان الأحمر وممن صنعوا مبادئ الأهلي الذي يسير عليها الأحمر منذ سنوات عديدة.





ورد بعض رواد التواصل الإجتماعي على الحضري:





كتب حسام الديب:" احترم نفسك وتاريخك يا حضرى واتكلم كويس.



