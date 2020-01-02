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مرأة

فوائد العدس للاطفال .. 7 مميزات لا تفوتِهِا على طفلك

الخميس 02/يناير/2020 - 04:36 م
فوائد العدس للاطفال
فوائد العدس للاطفال
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أمينة الدسوقى
فوائد العدس للاطفال، كثيرة جدا حيث إن العدس يعزز من عملية الهضم ويمد جسم الطفل بالبروتين والفيتامينات التى يحتاجها، إلا أن العدس هو الطعام غير المفضل لبعض الأطفال الأمر الذى يؤدى إلى عدم استفادتهم من المعادن والفيتامينات التى يوفرها له، ولكن عليكِ سيدتى العمل على تقديم طبق العدس إلى طفلك بطرق مختلفة ومبتكرة من خلال النصائح التى يرصدها التقرير التالى وأيضا معرفة فوائد العدس للاطفال.

فوائد العدس للاطفال

- يعزز الهضم:

يحتوي العدس على كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تقلل من خطر الإمساك، حيث يساعد العدس في حمية طفلك على تقليل النفايات السامة في جسمه وتحسين صحة الجهاز الهضمي إلى حد كبير.

- يحد من مشاكل القولون العصبي 

العدس يساعد على منع مختلف مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وداء الرتج.

- ارتفاع قيمة البروتين

العدس واحد من أغنى مصادر البروتين النباتي، حيث يحتوي كوب واحد من العدس على أكثر من 17 جرامًا من البروتينات، فالمحتوى العالي من البروتين يجعل العدس بديلًا رخيصًا وصحيًا ومريحًا لمصادر البروتين المعتمدة على لطفلك،وخاصة الأطفال الذين لا يرغبون فى تناول اللحوم فإن العدس هو الحل الأمثل.

- يعزز مستويات الأكسجين

يعد العدس مصدرا كبيرا للفيتامينات المعقدة "ب" الغنية بالحديد المعدني، حيث أن الحديد يعزز إنتاج RBC ويعزز الأوكسجين في العضلات والأنسجة والأعضاء، لذا فإن دمج العدس في حمية طفلك سيعزز مستويات الأكسجين.

- يعزز صحة القلب

مع وجود كمية عالية من الألياف والمواد الغذائية الأساسية الأخرى، تساعد العدس على تعزيز صحة القلب.

- تحسين التمثيل الغذائي

العدس يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي لطفلك.

- تعزيز مستويات الطاقة

العدس تساعد على زيادة مستويات الطاقة الخاصة بك.

وصفات العدس للأطفال

بعد الإلمام بالفوائد التى يوفرها العدس لصحة طفلك، نرصد لكى طرق مختلفة لتقديم العدس لطفلك:-

- العدس والجبنة تحاجين سيدتى إلى المكونات التالية والتى تتضمن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، قرنفل، ثوم (مهروس)، ملعقتان من الخل الأبيض، وكوب عدس بنى، ملعقتان صغيرتان من أوراق إكليل الجبل المفرومة ناعمًا و جبنة ، وبقدونس مفروم.

قومى بتسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة،و إضافة أوراق البقدونس ثم يضاف الثوم وقومى بتحريك المكونات لمدة ثلاث إلى خمس دقائق ثم قومى بإضافة العدس واتركيه حتى ينضج ثم أخرجها في وعاء وأضف البقدونس والخل وضعى المقبلات مع الفلفل والجبنة.

مصدر المعلومات موقع momjunction.
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