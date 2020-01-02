مع بداية 2020.. تجارة المنصورة تطلق موقعها الإلكترونى الجديد

أطلق اليوم الخميس الدكتور محمد محمود عطوة يوسف عميد كليه التجارة جامعة المنصورة إشارة البدء لبث موقع الكلية الالكترونى الجديد على موقع الجامعة.



وصرح عطوة، بأن إطلاق الموقع الجديد للكلية يأتي مع بداية العام الجديد 2020 ليكون خطوة جديدة نحو التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تسعى إليه الكلية منذ سنوات، كما يأتى في اطار المنظومة العامة للدولة ومزامنا لحصول جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة التحول الرقمى بين الجامعات المصرية ككل والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشهر الماضى.



كما أكد على الدور الهام للكلية في حصول الجامعة على هذا المركز حيث إنها تمتلك أول معامل للبنك والبورصة افتراضية على مستوى الجامعات المصرية ، وأول من قام بتطبيق منظومة التصحيح الإلكترونى منذ عام 2009 والامتحانات الأون لاين وعمل منظومة متكاملة للكاميرات الرقمية.



وعن مميزات الموقع الجديد تحدث وليد السعيد عن وحدة التعليم الإلكترونى بأن الموقع يعتبر بوابة الكلية على العالم الخارجي ويعكس التحول الرقمى والتكنولوجى للكلية ،لذلك حرصنا كفريق للعمل أن نجعله سلسا ًعلى الزائرين لعرض كافة المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تهم الطالب وعضو هيئة التدريس والعاملين والمجتمع بأكمله بشكل انفوجرافيك وجذاب ،كما يتضمن توثيقا لكافة الأخبار، الصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث الهامة بالكلية ويعرض لأهم ما يميز الكلية عن مثيلاتها بالإضافة إلى إنشاء نقاط وصول على خريطة جوجل لكافة منشآت ومدرجات الكلية.



فيما توجه عطوة بالشكر إلى فريق العمل بوحدة التعليم الإلكترونى على إنجاز هذا الموقع وعلى رأسهم الدكتور محمد البرقاوى مدير الوحدة والعاملين بها مى حسن ،وليد السعيد وسمر العواد .