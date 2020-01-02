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تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 02/يناير/2020 - 04:01 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عددا من لجان كلية الصيدلة بنات وبنين بجامعة الأزهر بأسيوط برفقة الدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بنين، والدكتور عمر محافظ وكيل كلية الصيدلة، والدكتور جمال سلطان وكيل كلية الصيدلة بنات، والدكتور أحمد يوسف والدكتور محمد جلال عضوا المكتب الفني لمكتب نائب رئيس الجامعة والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها إدارة الجامعة فى مختلف الكليات والتى تتضمن تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب، وذلك لضمان تيسير أداء الامتحانات بدقة وتركيز.

وأكد أهمية المتابعة الدورية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وضرورة الاطمئنان المستمر من السادة عمداء الكليات على هدوء وانتظام اللجان والعمل على توفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب داخل اللجان، مع تواجد أعداد كافية من الملاحظين داخل كل لجنة وكذلك وجود الأطقم الطبية لإسعاف أى حالة مرضية طارئة بين الطلاب وضرورة التأكد من الهوية الشخصية للطالب.

كما تفقد الكنترولات الخاصة بالكلية وشدد على ضرورة تأمين الكنترولات وتواجد من يحق لهم ذلك طبقا للوائح والقوانين.
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