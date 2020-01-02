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الجزائر.. الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

الخميس 02/يناير/2020 - 04:41 م
الجنرال المتقاعد
الجنرال المتقاعد حسين بن حديد
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شيماء مصطفى
أفرجت السلطات الجزائرية عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي أودع في الحبس المؤقت، مايو الماضي، بتهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش".

ووفقًا لموقع "النهار" الجزائري، تم اليوم الخميس، الإفراج عن الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، ومن المقرر أن يتم محاكمته في 5 مارس في حالة إفراج.

ونقل بن حديد من سجن الحراش، إلى جناح خاص داخل مستشفى مصطفى باشا، بعد أن أصبحت حالته حرجة.

وكان بن حديد قد تم إيداعه الحبس الاحتياطي، في منتصف مايو الماضي، بعدما وُجهت له تهمة محاولة إضعاف معنويات الجيش.
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