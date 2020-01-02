AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

الخميس 02/يناير/2020 - 05:37 م
وفاة الإعلامية نجوى
وفاة الإعلامية نجوى قاسم
Advertisements
محمد غالي
أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.

وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.

وأوضح أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، قدمت برامج أبرزها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كان لها دور بارز فى تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. وسميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".

وبكت مذيعة قناة الحدث ضحى الزهيري، على الهواء بعد سماعها خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم، ولم تتمالك الإعلامية دموعها خلال إذاعتها للأخبار وانفجرت بالبكاء، مما اضطر القناة إلى إذاعة مشاهد من الأوضاع فى دولة العراق حتى تمتلك ضحى الزهيرى أعصابها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة إعلامية شهيرة | تفاصيل

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

شبكة العربية والحدث تنعيان الإعلامية نجوى قاسم

آخر ما كتبته الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بساعات

شاهد.. شوبير ينعي نجوى قاسم بكلمات مؤثرة

سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم| اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

مفاجأه فى مصرع طالب الهرم .. والد حبيبته ضبطه فى شقتها منذ 4 أشهر

المصرية للاتصالات توحد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي | تعرف على التفاصيل

لوقف استيرادها.. مصنع جديد لـ لوحات السيارات في مصر

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ «الأزهر الشريف» للمحاكمة العاجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور