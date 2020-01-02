ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.



وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.



وأوضح أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".



وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".



وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".



نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، قدمت برامج أبرزها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كان لها دور بارز فى تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبناني قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.



نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. وسميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".



وبكت مذيعة قناة الحدث ضحى الزهيري، على الهواء بعد سماعها خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم، ولم تتمالك الإعلامية دموعها خلال إذاعتها للأخبار وانفجرت بالبكاء، مما اضطر القناة إلى إذاعة مشاهد من الأوضاع فى دولة العراق حتى تمتلك ضحى الزهيرى أعصابها.