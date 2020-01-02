الضوابط الشرعية لصلاة المرأة في بيتها | الأزهر يوضح

قال الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف إنه يسن للمرأة الصلاة في بيتها جماعة مع أمها أو أختها أو بنتها، فإن لم يكن معها أحد جاز لزوجها أن يصلي بها جماعة بعد رجوعه من المسجد.



وأضاف عبر صفحته الرسمية أن المرأة إذا صلت مع النساء تقف وسط الصف وتتقدم قليلا، أما لو صلت خلف الرجل تقف خلفه، حتى ولو كانت وحدها ولا تقف بجواره.



هل يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد



تلقى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول " هل يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد.



أجاب ممدوح في فتوى له، أن صلاة المرأة فى بيتها مقتدية بـصوت إمام المسجد جائزة بشرط أن يكون البيت ملاصقًا للمسجد، ولا يوجد فاصل وتستطيع أن تتابع الإمام وصوته مرتفع وتحسب للمرأة جماعة.



وأشار إلى أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسًا على الصلاة في المسجد الحرام لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.



هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، منوهة بأن الشرع طلب من المرأة أن تكون متعففة وتستر عورتها عن الأجانب وعورة المرأة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والمذهب الحنفي يزيد على ذلك القدمين.



هل يجوز أداء النوافل في الصلاة بـ نيتين مختلفتين



ويجوز للمرأة أن تتوضأ أولا ثم تضع المكياج الخفيف والذي به تكون متواجدة في منزلها ولن تخرج به إلى الخارج، ولها بذلك أن تصلي ما شاءت من الصلوات.



حكم الوضوء بالمكياج



وضع المكياج الأصل أن أدوات الزينة أو التجمل يكون للزوج وفى مسكن الزوجية فإن كان فى شيء ملفت للنظر فالخروج به لا ينبغي ان يكون، ولها أن تضع الأشياء البسيطة التى لا تلفت النظر والتى تتوافق مع بشرتها، أما المكياج الأصل ان يكون ذلك أمام زوجها فقط، ووضع المرأة للمكياج بأشياء بسيطة لا حرج فيه مادامت المرأة متقيدة بالأخلاق الإسلامية.



ومواد التجميل التى تضعها المرأة على وجهها نوعان، نوع يشكل طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة ونوع لا يكوّن طبقة عازلة.



هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟



العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة - فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.



أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوؤها لم ينتقض، وإذا كان المكياج سائلًا ومن النَّوع الذي تتشرَّبُه البشرة -أي من النوع المائي- بحيث لا يَحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا حرج من الوضوء مع وجوده.



وأضاف أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد، موضحًا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.