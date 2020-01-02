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أخبار البلد

خبر صادم.. وفاة نجوى قاسم تثير حزن الإعلاميين .. تعرف على تفاصيل لحظاتها الأخيرة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:56 م
نجوى قاسم
نجوى قاسم
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سارة يسن
رحلت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مقدمة البرامج السياسية على قناة الحدث العربية عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات، وقد أعلن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

بعد إعلان خبر وفاتها.. نجوى قاسم تتصدر تويتر

كان آخر ما نشرته نجوى قاسم عبر حسابها على Twitter تمنياتها للعام الجديد وأن يحفظ الله الجميع وبلدها لبنان.

ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، قدمت برامج أبرزها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كان لها دورا بارزا فى تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".


وبكت مذيعة قناة الحدث ضحى الزهيري، على الهواء بعد سماعها خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم، ولم تتمالك الإعلامية دموعها خلال إذاعتها للأخبار وانفجرت بالبكاء، مما اضطر القناة إلى إذاعة مشاهد من الأوضاع فى دولة العراق حتى تمتلك ضحى الزهيرى أعصابها.

ونعت شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم التى وافتها المنية صباح اليوم فى منزلها فى دبي.

وقالت فى نعيها، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة "العربية" و"العربية الحدث" الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.. رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكشف زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

ونعى عدد كبير من الإعلاميين الراحلة، وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خبر صادم وصعب مع بداية سنة جديدة .. وفاة الإعلامية الكبيرة والزميلة القديرة #نجوي_قاسم ربنا يرحمها ويغفر لها ان شاء الله".

وغرد أديب عبر حسابه الشخصي على صفحته "تويتر"، "كانت سيدة محترمة محترفة بالغة الطيبة والمودة.. الخلاصة في هذه الحياة لا شيء يستحق شيء.. رحم الله الزميلة نجوى قاسم".

وكتب مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: "رحم الله الإعلامية الكبيره نجوي قاسم، رحلت بعد حياة حافله بالعطاء المهني، العزاء لجميع الزملاء بالعربية والحدث".
كشف مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.




وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها"


نجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها فى مدينة دبى وتشير التهكهنات إلى إصابتها بذبحة صدرية.

الإعلامية اللبنانية كانت تعانى خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.

‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.
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