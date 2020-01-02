خبر صادم.. وفاة نجوى قاسم تثير حزن الإعلاميين .. تعرف على تفاصيل لحظاتها الأخيرة

رحلت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم مقدمة البرامج السياسية على قناة الحدث العربية عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات، وقد أعلن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".

ذبحة صدرية سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. ومذيعة شهيرة تبكي على الهواء حزنا عليها

بعد إعلان خبر وفاتها.. نجوى قاسم تتصدر تويتر

كان آخر ما نشرته نجوى قاسم عبر حسابها على Twitter تمنياتها للعام الجديد وأن يحفظ الله الجميع وبلدها لبنان.ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، قدمت برامج أبرزها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كان لها دورا بارزا فى تغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع لل​إعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ"المراسلة الحربية".