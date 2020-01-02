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حوادث

تجديد حبس ماهينور المصري لاتهامها بنشر أخبار كاذبة

الخميس 02/يناير/2020 - 06:58 م
تجديد حبس ماهينور
تجديد حبس ماهينور المصري
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محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ماهينور المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها في قضية اتهامها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


وتحمل القضية التي يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة منذ عدة أشهر رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم عددا من المتهمين الآخرين

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