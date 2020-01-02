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حوادث

منعني من ضرب أمي وبحقد عليه.. سوداني يعترف بتفاصيل قتل شقيقه بالدقي

الخميس 02/يناير/2020 - 03:10 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
خاطبت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية الطب الشرعي لاستعجال تقارير الصفة التشريحية حول شاب سوداني قتله شقيقه بمنطقة الدقي.

وأدلي المتهم سوداني الجنسية باعترافات تفصيلية أثناء تمثيله جريمته أمام محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة حيث قرر أنه كان يعتقد أن شقيقه القتيل كان سببا في كره أفراد الأسرة له خاصة أنه كان دائم معاتبته علي سوء تصرفاته وتناوله الخمور برغم أنه الأكبر ولكنه كان يتلقى توجيهات ونصائح من شقيقه الأصغر فشعر تجاهه بالحقد ومع ازدياد تعليقات أسرته علي تصرفاته ومطالبته بالاقتداء بشقيقه الأصغر في حسن السلوك زاد حقده علي شقيقه.

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وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة كانت أسرته تستضيف بعضا من أقاربهم فجلس في غرفته يتناول الخمور كعادته وقام بتشغيل أغاني وموسيقى بأصوات مرتفعة وعندما توجهت والدته له وطالبته بخفض صوت الموسيقى رفض وتشاجر معها عندما نهرته ووصل الأمر إلي قيامه بالاعتداء عليها بالضرب ما أثار غضب شقيقه الأصغر وأنقذ والدته من يديه وعاتبه علي سوء تصرفه معها، واعترف المتهم أن معاتبة شقيقه له كانت النهاية لحقده عليه فأسرع تجاه المطبخ واستل سكين سدد له به طعنة أدرته قتيلا.

وعرضت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة المتهم علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له ليثبت التقرير تعاطيه الخمور بكثرة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، كما استمعت لوالدة القتيل والمتهم والتي أكدت اعترافات نجلها وأنها شاهدته يقتل شقيقه بعدما منعه من ضربها.
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