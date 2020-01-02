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فن

محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي

الخميس 02/يناير/2020 - 10:18 م
مي حلمي
مي حلمي
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سعيد فراج
نشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.

وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.

وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة.

يشار الى ان مي حلمي تزوجت من محمد رشاد منذ بضعة أشهر.
محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي
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