أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو



وأوضح «المصري» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، أن أول هذه الأعمال:



وأضاف أن ثاني هذه الأعمال قراءة



وتابع أن ثالث هذه الأعمال؛ قراءة سورة الملك، مؤكدًا أنه ورد في فضلها عدة أحاديث صحيحة ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر» (صحيح)، وأنه قال أيضًا: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك».



وأكمل الداعية الإسلامي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة»، مضيفًا: «سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك» .



دعاء يقال قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب

قال الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، إن بني البشر ليس فيهم من خلا من الذنوب، مشيرًا إلى ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».



وأضاف«المصري»عبر فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، تحت عنوان: كيف أتخلص من ذنوبي كلها في لحظة واحدة ؟ أن العصمة دفنت يوم دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أعمال يمحو الله بها الذنوب والخطايا.



وأوضح أن من هذه الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف.



وأشار إلى أن هناك رواية ضعيفة لكن لها أصل من حديث النبي أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا.



ولفت إلى أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه ينبغي على العبد ألا ينسى ترديد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات؛ لأنه يكون سببًا في مغفرة جميع الذنوب في لحظة واحدة.



كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.



يذكر أن من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم: وأوضح «المصري» في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، أن أول هذه الأعمال: قراءة آية الكرسي ؛ لما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قَالَ:«إِذا أَويْتَ إِلى فِراشِكَ فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِيِّ، فَإِنَّهُ لَن يزَالَ عليْكَ مِنَ اللَّهِ حافِظٌ، وَلاَ يقْربُكَ شيْطَانٌ حتَّى تُصْبِحِ».وأضاف أن ثاني هذه الأعمال قراءة سيد الاستغفار ؛ لما روى الإمام البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علىّ، وأبوء بذنبى فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسى، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة».وتابع أن ثالث هذه الأعمال؛ قراءة سورة الملك، مؤكدًا أنه ورد في فضلها عدة أحاديث صحيحة ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر» (صحيح)، وأنه قال أيضًا: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك».وأكمل الداعية الإسلامي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة»، مضيفًا: «سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك» .قال الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، إن بني البشر ليس فيهم من خلا من الذنوب، مشيرًا إلى ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».وأضاف«المصري»عبر فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، تحت عنوان: كيف أتخلص من ذنوبي كلها في لحظة واحدة ؟ أن العصمة دفنت يوم دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أعمال يمحو الله بها الذنوب والخطايا.وأوضح أن من هذه الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف.وأشار إلى أن هناك رواية ضعيفة لكن لها أصل من حديث النبي أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا.ولفت إلى أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه ينبغي على العبد ألا ينسى ترديد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات؛ لأنه يكون سببًا في مغفرة جميع الذنوب في لحظة واحدة.قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.يذكر أن من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:



أولًا: النوم على وضوء:

لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.



ثانيًا: قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين:

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.



ثالثًا: التكبير والتسبيح عند المنام:

فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.



رابعًا: الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.



خامسًا: الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:

والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.