ينتهك المواثيق الدولية.. مصر تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

قالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إنها تابعت بقلق بالغ الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد على يد بعض المتظاهرين.



واستنكرت وزارة الخارجية في بيان الهجوم باعتباره انتهاكًا للمواثيق الدولية.



وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية وفق ما تقضى به تلك المواثيق.



وناشدت وزارة الخارجية كل الأطراف للنأي بالعراق عن التجاذبات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبًا على أمنه واستقراره.