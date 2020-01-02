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رياضة

رسميًا .. يوفينتوس يضم كولوسيفسكي من أتالانتا حتى 2024

الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده مع السويدي ديان كولوسيفسكي جناح أتالانتا الإيطالي حتى صيف 2024 والمُعار هذا الموسم لصفوف بارما.

على أن يلعب كولوسيفسكي مواليد الـ 2000 سيلعب في صفوف بارما حتى نهاية الموسم وينضم لـ يوفنتوس بدءا من الموسم المقبل مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأداء.

وسجل ديان الموسم الجاري في 17 مباراة بالدوري الإيطالي 4 أهداف وصنع 7 لزملائه.

جدير بالذكر أن أتالانتا قد نجح في التعاقد مع كولوسيفسكي مقابل 165 ألف يورو عام 2016 بعمر الـ 16 من نادي أي غف بروما.
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