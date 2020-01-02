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أخبار العالم

أستراليا.. نفوق نصف مليار حيوان في حرائق الغابات

الخميس 02/يناير/2020 - 11:59 م
مقتل نصف مليار حيوان
مقتل نصف مليار حيوان جراء حرائق الغابات
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شيماء مصطفى
ذكر موقع "مترو" البريطاني، أن ما يقرب من نصف مليار حيوان نفقت اثر حرائق أستراليا الهائلة المستمرة منذ أشهر، وسط مخاوف من احتمال القضاء على أنواع كاملة.

ووفقًا للموقع البريطاني، قدر علماء البيئة من جامعة سيدني الأسترالية، حجم الخسارة بـ480 مليون صنف من الثدييات والطيور والزواحف، وذلك منذ سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يزداد العدد بشكل كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور مروعة، محاولات يائسة لحيوانات الكنغر للهروب من النيران الشديدة، في حين أغلقت حديقة "موجو للحياة البرية"، أبوابها، وذلك مع استمرار حرائق الغابات.

وذكر مواطنون، أنهم شاهدوا طيور الكوكاتو تسقط من الأشجار بعد نفوقها جراء النيران، فيما صدم المزارعون الذين عادوا إلى أراضيهم المحترقة، حيث وجدوها ممتلئة بجثث الماشية.

وتكافح السلطات في أستراليا في الوقت الراهن للنجاة من أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها الحديث إثر موجة الحرارة الشديدة غير المسبوقة التي تجتاحها، والتي أسفرت عن اندلاع حرائق غابات هائلة تسببت في وفاة 18 شخصا وتشريد أكثر من 1500 أسرة.

وأمهلت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، آلاف السياح 48 ساعة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وذلك تحسبا لموجة حر جديدة يتوقع أن تضرب المنطقة السبت، مما يهدد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.
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