أمريكا تفرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي.. لهذا السبب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ليوبولدو فرياس، واثنين من أبنائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزير الكوبي تورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".



وتتضمن العقوبات فرض حظر على دخول الوزير الكوبي وعائلته إلى الولايات المتحدة.