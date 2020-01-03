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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 3 -1- 2020 العديد مباريات من المباريات المهمة فى البطولات العربية او العالمية حيث يستعرض موقع صدي البلد مواعيد المباريات.

مواعيد مباريات الدوري المصري

وادي دجلة X طلائع الجيش - 7:30 مساءا - TIME SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد X ليجانيس – 8:00 مساءا -beIN SPRT HD 3
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 22:00 مساءا -beIN SPRT HD 3

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتفاق X أحد – 4:45 عصرا -beIN SPRT HD 3
الفيصلي X الهلال –7:00 مساءا - beIN SPRT HD 3

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