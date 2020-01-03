مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 3 -1- 2020 العديد مباريات من المباريات المهمة فى البطولات العربية او العالمية حيث يستعرض موقع صدي البلد مواعيد المباريات.
مواعيد مباريات الدوري المصري
وادي دجلة X طلائع الجيش - 7:30 مساءا - TIME SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد X ليجانيس – 8:00 مساءا -beIN SPRT HD 3
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 22:00 مساءا -beIN SPRT HD 3
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتفاق X أحد – 4:45 عصرا -beIN SPRT HD 3
الفيصلي X الهلال –7:00 مساءا - beIN SPRT HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
وادي دجلة X طلائع الجيش - 7:30 مساءا - TIME SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد X ليجانيس – 8:00 مساءا -beIN SPRT HD 3
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 22:00 مساءا -beIN SPRT HD 3
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتفاق X أحد – 4:45 عصرا -beIN SPRT HD 3
الفيصلي X الهلال –7:00 مساءا - beIN SPRT HD 3