خامنئي يتوعد بـالانتقام لمقتل سليماني.. ويعلن الحداد 3 أيام في إيران

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"الانتقام" لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال غارة أمريكية استهدفت سيارته فجر اليوم قرب مطار بغداد الدولي.. معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام .



وقال خامنئي - في بيان بثته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "الانتقام الشّديد سيكون بانتظار..الذين تلوّثت أيديهم بدمائه ودماء سائر شهداء الحادث".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أن "الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني".



وقال البنتاجون إن الأخير "كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم".