من هو نبيل علي محمد التي تحتفل به جوجل

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بالذكرى الـ 82 لـ ميلاد رائد علم الحاسوبية المصري "نبيل علي محمد"، بوضع صورته على هيئة كارتونية وسط كلمة "جوجل"على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، فمن هو نبيل على محمد .





ولد " نبيل على محمد " الذي أضاف كثير إلى عالم الحاسبات في 3 يناير 1938، درس هندسة الطيران وتخرج من الجامعة عام 1960، ثم حصل على الماجيستير عام 1967، ثم الدكتوراه عام 1971.





انتقل من مجال الطيران إلى عالم الحاسوب ليحفر اسمه في هذا المجال كواجد من أوائل العرب الذين برزوا في عالم الحوسبة، ليمضي 20 عامًا يعمل مهندسًا في عدد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات في مختلف دول العالم، استطاع خلالهم أن يؤسس نظام للحجز الآلي في المنطقة العربية، كما تولى بعد ذلك عددًا من المناصب العليا في مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها.





وأشارت جوجل في مدونتها أن "نبيل علي" تمكن من رقمنة اللغة العربية بقواعدها، وأصبحت وسيلة ربط الناطقين بها في العالم، بالإضافة إلى قيامه بإطلاق برنامج صخر، وكان مديرًا لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية في القاهرة، وصمم أول محرك بحثى للغة العربية على أساس صرفى، وأول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم، كما أثرى الحياة العلمية بعدد من الكتب والمؤلفات، من بينها:





اللغة العربية والحاسوب (دراسة بحثية)، دار تعريب 1988.

العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة رقم 184 أبريل 1994.

الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، سلسلة عالم المعرفة، رقم 265 يناير 2001.

الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، بالاشتراك مع د. نادية حجازي، سلسلة عالم المعرفة، رقم 318 أغسطس 2005.

العقل العربي ومجتمع المعرفة: مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول، الجزء الأول، سلسلة عالم المعرفة، رقم 369 نوفمبر 2009.