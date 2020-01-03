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أخبار العالم

بعد مقتله.. قاسم سليماني يتصدر تويتر السعودية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:16 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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سعيد العربي
تصدر هاشتاح #قاسم_سليماني موقع التدوينات القصيرة تويتر السعودية عقب الإعلان عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

واعترف الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل نشره التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.

وقال المسئول إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.
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