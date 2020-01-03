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أخبار العالم

انتقام عنيف.. خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:45 ص
خامنئي يرد على قتلة
خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني
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سمر صالح
توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ انتقام عنيف ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي في بيان بثه التلفزيون، ودعا فيه إلى الحداد لمدة ثلاثة أيام: "على كل الأعداء أن يعلموا أن جهاد المقاومة سيتواصل بدافع مضاعف وأن نصرا حاسما ينتظر المقاتلين في الحرب المقدسة".

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي، في وقت سابق من يوم الجمعة، خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الذي طاله نصيب من الغارات.

وفيما بعد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تأكيده لمقتل سليماني، في غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها مع المهندس، وآخرين، ما أسفر عن مقتلهما، وآخرين.
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