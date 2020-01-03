سنواصل حماية مواطنينا فى أى مكان بالعالم.. الجيش الأمريكي يعترف بمسئوليته عن اغتيال قاسم سليماني

أصدر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، بيانا بشأن عملية البرق الأزرق التي تم خلالها اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.





وقال بيان صادر عن الجيش الأمريكي: "اتخذ الجيش الأمريكي إجراء دفاعيا لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بناء على توجيه من الرئيس، وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية قامت الولايات المتحدة بإدراجها على اللوائح الإرهابية.





كان الجنرال سليماني يضع بنشاط خططا لمهاجمة دبلوماسيين وأفراد خدمة أمريكان في العراق والمنطقة. وكان الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولين عن مقتل المئات من أفراد الخدمة الأمريكان والتابعين للتحالف وإصابة آلاف آخرين. وقد دبر سليماني هجمات ضد قواعد للتحالف في العراق على مر الأشهر القليلة الأخيرة، بما في ذلك الهجوم بتاريخ 27 كانون ديسمبر، وقد بلغت هذه الهجمات ذروتها بمقتل وإصابة أفراد أمريكان وعراقيين آخرين. وقد وافق الجنرال سليماني أيضا على الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع".



