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مقتل قاسم سليماني.. مرشد إيران يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:52 ص
المرشد الايرانى
المرشد الايرانى
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل مفاده ترأس المرشد الإيراني علي خامنئي لأول مرة اجتماعا لمجلس الأمن القومى لبحث الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وقد نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الرئيس الأمريكي أشرف على عملية استهداف قاسم سليماني، ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في الغارة الجوية، وصادق عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

وأطلقت صواريخ أمريكية من طائرة مسيرة "من دون طيار"، والهدف قاسم سليماني، مهندس حروب إيران في المنطقة وقائد ميليشياتها، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.

وقال مسئول أمني عراقي كبير إن القصف الجوي تم بالقرب من صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.

وقتل في الغارة إضافة إلى سليماني والمهندس 10 أشخاص، من بينهم مسئول التشريفات في ميليشيا الحشد محمد رضا الجابري، وفقما لـ سكاي نيوز.
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