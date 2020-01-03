أول تعليق روسي على اغتيال قاسم سليماني

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.
ونقلت القناة عن مصدر في الوزارة قوله إن «سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، وقال: "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الإيراني».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال قاسم سليماني في عملية نفذتها طائرة مسيرة من دون طيار، وأطلقت واشنطن على العملية اسم البرق الأزرق.
ونقلت القناة عن مصدر في الوزارة قوله إن «سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، وقال: "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الإيراني».
اقرأ ايضًا:
وكان سليماني قد قتل في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال قاسم سليماني في عملية نفذتها طائرة مسيرة من دون طيار، وأطلقت واشنطن على العملية اسم البرق الأزرق.