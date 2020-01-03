أول تعليق من حزب الله اللبناني على مقتل قاسم سليماني

نعى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وقال نصر الله في بيان، إن حزب الله اللبناني، سيكمل طريق سليماني وسيحمل الراية من بعده لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن القصاص العادل من قتلته سيكون مسؤولية كل المقاومين على امتداد العالم، على حد قوله.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



