«الخارجية»: القنصلية المصرية بدبي توضح حقيقة وفاة ضياء العوضي .. وتؤكد: «لا شبهة جنائية»

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ظروف غامضة أو شبهة غير قانونية وراء وفاة ضياء العوضي، عارٍ تماماً من الصحة، موضحاً أن نتائج التحقيقات الإماراتية والتحريات المصرية جاءت متوافقة، وانتهت إلى أن الوفاة طبيعية.

ودعا "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، عبر فضائية إم بي سي مصر إلى ضرورة الالتزام بالدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية، احتراماً لخصوصية المتوفى ومراعاةً لمشاعر أسرته.

وأشار إلى أن القنصلية العامة المصرية في دبي تواصل حالياً إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستخراج شهادة الوفاة ونقل الجثمان إلى القاهرة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً برعاية مواطنيها بالخارج والتعامل مع قضاياهم بشفافية ومسؤولية.