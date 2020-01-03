AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إليسا تعلق على مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:49 ص
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية إليسا
Advertisements
شيماء مصطفى
علقت الفنانة اللبنانية إليسا على خبر اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في تغريدة مبهمة لم تذكر اسمه فيها.

وقالت "إليسا" في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان.. الله يحمي لبنان وشعبه، ويحمي العراق وشعبه".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، وذلك عقب مقتل قاسم سليماني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتقام عنيف.. خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني

أول تعليق من حركة حماس على مقتل قاسم سليماني

بعد مقتل سليماني.. مديرة مبادرة مستقبل إيران: أصبحت حياة الأمريكيين في خطر

بعد مقتل قاسم سليماني.. القوات الأمريكية تدخل حالة الإنذار القصوى

مقتدى الصدر بعد مقتل سليماني: علينا الاستعداد لحماية العراق

مقتل صهري قاسم سليماني وعماد مغنية في الضربة الأمريكية على مطار بغداد

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث

بعد اغتيال قاسم سليماني.. تحرك عاجل من إسرائيل

مقتل قاسم سليماني.. مرشد إيران يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

انتقام عنيف.. خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني

AdvertisementS

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

إسرائيل واليونان وقبرص: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الاستقرار بالمنطقة

إلغاء الدعم التمويني تدريجيًا خلال 2020.. الحكومة توضح الحقيقة

أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

بعد تفحم جثته.. هكذا تم التعرف على أشلاء قاسم سليماني.. صور

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

قصة الصدفة التي كشفت #قاسم_سليماني للمخابرات السعودية

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

انتقام عنيف.. خامنئي يرد على قتلة قاسم سليماني

أول تعليق سوري على اغتيال #قاسم_سليماني

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر مخملي.. بوسي تخطف الأنظار في تونس

شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير