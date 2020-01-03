إليسا تعلق على مقتل قاسم سليماني

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على خبر اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في تغريدة مبهمة لم تذكر اسمه فيها.





وقالت "إليسا" في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان.. الله يحمي لبنان وشعبه، ويحمي العراق وشعبه".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



