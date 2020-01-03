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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. بيان عاجل من واشنطن لرعاياها في العراق

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:04 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
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شيماء مصطفى
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، وذلك عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، بعد الغارة الجوية التي وجهتها على مطار بغداد الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالبت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها بالخروج من العراق بأسرع وقت.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.
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