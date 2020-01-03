​السفير الإيراني​ ببغداد: ننسق لنقل جثمان سليماني إلى طهران في أسرع وقت

قال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، إنه يتم التنسيق لنقل جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى طهران.





ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أشار "مسجدي"، إلى أنه يتم التنسيق لنقل جثمان سليماني إلى طهران في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الكثير من الفصائل العراقية تهاتفهم منذ الصباح الباكر مبدية استعدادها للتعاون.





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



