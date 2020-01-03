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أخبار العالم

​السفير الإيراني​ ببغداد: ننسق لنقل جثمان سليماني إلى طهران في أسرع وقت

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:23 ص
قاسم سليماني قائد
قاسم سليماني قائد فيلق القدس
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شيماء مصطفى
قال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، إنه يتم التنسيق لنقل جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى طهران.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أشار "مسجدي"، إلى أنه يتم التنسيق لنقل جثمان سليماني إلى طهران في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الكثير من الفصائل العراقية تهاتفهم منذ الصباح الباكر مبدية استعدادها للتعاون.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.
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