أحمد عبدالحليم: تحوّل أداء الزمالك «إنجاز» يستحق الإشادة.. والمنافسة على الدوري مُشتعلة

أكد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن ما حدث في أداء الفريق الأبيض يعد بمثابة انقلاب إيجابي وإنجاز يستحق التقدير لكل من ساهم فيه، رغم الانتقادات التي وجهت لبعض الاختيارات في وقت سابق.

وقال "عبدالحليم" في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "كنا ننتقد في الفترة الماضية، لكن الآن يجب أن نشيد بالفريق، خاصة أنه يتصدر الدوري ووصل إلى نهائي كأس كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "نادي بيراميدز يعد من أقوى المنافسين للزمالك في الدوري، كما أن الضغوط الواقعة على بيراميدز والأهلي أكبر من تلك الموجودة على الزمالك، وهو ما ساعد الفريق على الوصول إلى هذه المرحلة".

وتابع: "لا تزال هناك معاناة داخل الزمالك، خاصة على المستوى المادي، ولم تُحل جميع الأزمات بعد، لكن هناك مجهودات كبيرة تُبذل، ومن أبرز الداعمين ممدوح عباس، الذي لا يتأخر عن النادي، ويقدم الدعم بحب وبدون مقابل".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المنافسة على لقب الدوري قوية للغاية في الوقت الحالي، وحظوظ الأندية متساوية بين الجميع".