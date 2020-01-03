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أخبار العالم

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أغلقت إسرائيل منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، التي تمت في العراق.

وطلبت الجهات المختصة الإسرائيلية، من الجمهور عدم التوجه إلى منطقة جبل الشيخ، في خطوة احترازية لأي رد قد تتعرض له إسرائيل بعد عملية الاغتيال، التي أعلنت الولايات المتحدة رسميا مسؤوليتها عن تنفيذها.

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارته إلى اليونان للعودة فورا إلى إسرائيل بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس.
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