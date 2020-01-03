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محافظات

شارع ٧/٣ يجمع كل وسائل الإبهار السياحي في بورسعيد.. تفاصيل

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تشهد محافظة بورسعيد، عملية تطوير وتجميل لكل الشوارع والميادين الرئيسية بالتزامن مع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية غير المسبوقة التى تشهدها المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


ويمثل شارع 7/3 أحد أهم عمليات التطوير السياحي بعد تحويل شارع مهمل يوازى كورنيش شاطئ بورسعيد بطول 600م الي مزار سياحي خلق به مئات فرص العمل للشباب 

ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات.

كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، وسيقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى وسوف يكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، كون أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة. 

وسيكون مشروع الشارع السياحى أول طريق سياحى مخصص للمشاة فقط، وسيكون مصمما على أحدث طراز معماري متطور يحتوى على كافة الخدمات، حيث يبلغ طوله نحو ٦٠٠ متر، ويقام على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، ويتكون المشروع من منطقتين لألعاب الأطفال، و٥ مداخل للمشروع، وأماكن جلوس للعائلات بها نحو ١٢٠ كرسيا، وأعمدة ديكورية حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات، ونظام كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، و٤٥ سلة قمامة بمعدل واحد كل ١٠ أمتار، ونظام رى متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، والشارع بالكامل إنتر لوك ورخام.
شارع ٧/٣ يجمع كل وسائل الإبهار السياحي في بورسعيد.. تفاصيل
شارع ٧/٣ يجمع كل وسائل الإبهار السياحي في بورسعيد.. تفاصيل
شارع ٧/٣ يجمع كل وسائل الإبهار السياحي في بورسعيد.. تفاصيل
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