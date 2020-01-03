تفريغ 4300 طن رخام وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات و مغادرة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين.



وسجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة ARROU.S التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 93متر والغاطس 6متر وذلك لتفريغ 4300 طن رخام بالميناء ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .