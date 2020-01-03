إبراهيموفيتش: جئت إلى ميلان لتقديم الأفضل.. وسأرحل في هذه الحالة

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق أيه سي ميلان الجديد، أنه سيسعي لتقديم أفضل مع لديه مع الروسوينري، خلال الفترة الماضية.





وكان إبراهيموفيتش اجتاز الفحص الطبي في ميلان، أمس، الخميس، ووقع على عقود انضمامه إلى النادي لـ 6 أشهر.





وقال إبراهيموفيتش خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في ميلان:" أشعر بسعادة كبيرة بالانضمام إلى ميلان، العودة إلى هنا في سن الـ 38 عاما، هذا أمر لا يحدث كثيرا".





وأضاف إبراهيموفيتش: "سأعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم الأفضل من أجل ميلان، ومساعدة زملائي، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري".





وتابع إبراهيموفيتش: "إذا شعرت أنني لم أثبت نفسي مع ميلان خلال 6 أشهر، سأرحل عن الفريق".





ويمتلك إبراهيموفيتش تاريخًا في نادي ميلان عندما انتقل له في 2010 قادما من برشلونة الإسباني لمدة أربع سنوات بقيمة 24 مليون يورو.



