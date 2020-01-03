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أخبار العالم

الإنتاج والتصدير مستمر.. الأمريكيون في قطاع النفط يغادرون العراق

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، ان الموظفين الأمريكيين فقط من غادروا الحقول النفطية العراقية استجابة لطلب حكومتهم.
وأكدت الوزارة أن عمليات الانتاج والتصدير لم تتأثر بذلك.

ونفت الوزارة في بيان "مغادرة موظفين أجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط ، استجابة لطلب حكومتهم".

وأكدت أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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