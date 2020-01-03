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محافظات

إزالة 75 طن مخلفات مواد بناء بقرية الروافعة في الأقصر.. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز البياضية بالأقصر حملة نظافة مكبرة بناء على تعليمات.

وكلف اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، رؤساء القرى بإعداد حملات نظافة مكبرة لإزالة التراكمات ومخلفات مواد البناء من الشوارع الرئيسية وإزالة الإشغالات .

وتوجهت الحملة إلي قرية الروافعة، حيث تم العمل لمدة 3 أيام وتم إزالة ما يقرب من 75 طن مخلفات وهي عبارة عن مخلفات مواد بناء، وتم فتح الشوارع ونظافتها بدعم المعدات من مدينة الأقصر.

كما وجه رئيس قرية البغدادي حملة نظافة مكبرة علي مدار 3 أيام لإزالة التراكمات ونظافة الشوارع، وإزالة الإشغالات منها وتم إزالة قرابة 15 طن مخلفات مواد بناء وأتربة وتم فتح الشارع ونظافته. 

وقاد رئيس قرية الحبيل حملة نظافة وتم فيها إزاله 12 طن مخلفات مواد بناء وتم رفع  الإشغالات من الشوارع ونظافتها ورفع كافه المخلفات منها وتم فتح الشارع. 

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين بعدم إلقاء مخلفات بناء أو أي مخلفات بالشوارع حفاظًا علي نظافة القرى والمدينة، موجها تعليماته الي رؤساء القري والمعنيين بضبط أي سيارة تلقي بالمخلفات حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقًا لقانون البيئة.
إزالة 75 طن مخلفات مواد بناء بقرية الروافعة في الأقصر.. صور
إزالة 75 طن مخلفات مواد بناء بقرية الروافعة في الأقصر.. صور
إزالة 75 طن مخلفات مواد بناء بقرية الروافعة في الأقصر.. صور
إزالة 75 طن مخلفات مواد بناء بقرية الروافعة في الأقصر.. صور
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