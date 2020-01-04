القمامة تحاصر شارع محمد نجيب بالمرج الجديدة

أرسل القارئ مراد حنا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من انتشار القمامة بشارع محمد نجيب بالمرج الجديدة بمحافظة القاهرة.



وقال "حنا"، في شكواه نعانى نحن أهالى شارع محمد نجيب بالمرج الجديدة بمحافظة القاهرة، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.



وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.



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