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بين الناس

القمامة تحاصر شارع محمد نجيب بالمرج الجديدة

السبت 04/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ مراد حنا شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، من انتشار القمامة بشارع محمد نجيب بالمرج الجديدة بمحافظة القاهرة.

وقال "حنا"، في شكواه نعانى نحن أهالى شارع محمد نجيب بالمرج الجديدة بمحافظة القاهرة، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.

وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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