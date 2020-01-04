الكوبري غرق في الترعة.. أهالي شبرا النملة: مش عارفين نروح أراضينا وندفن موتانا.. فيديو

حاله من الرعب سيطرت على أهالي قرية شبرا النملة بعد تعرض "كوبري الصندل" على ترعة الملاحة للغرق بصورة مفاجئة، وأعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى المسئولين بسرعة العمل على رفع الكوبري من المياه.



وأوضح الأهالي أن ذلك الكوبري يعتبر حلقة الوصل بين القربة والأراضي الزراعية والمقابر، وبعد غرق الكوبري ورفعه وتعذر عملية إصلاحه، أصبحوا في أمس الحاجة لإنشاء كوبري في هذه المنطقة في أسرع وقت، حفاظا على مصالحهم وتمكنهم من الذهاب الى أراضيهم الزراعية وتشييع الجنازات والذهاب للمقابر.



وناشد أهالي ومواطني قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظ الغربية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بالموافقة على إنشاء كوبري لعبور المشاة بالكيلو 29 بقناة طنطا الملاحية، أمام شبرا النملة علي خلفية غرق كوبري الصندل وعدم صلاحيته للإصلاح نظرا لتهالكه.



"حالنا واقف ومش عارفين نزرع" بهذه العبارات عبر محمد عن مدى تضرره من عجز أهل القرية عن الوصول إلى الأراضي الزراعية، مما أثر على كفاءة المحاصيل بشكل كبير.



وأشار "شيخ القرية" إلى أن عمر هذا الكوبري أكثر من 50 عاما ومنذ إنشاء ترعة الملاحة وتم صيانته من قبل أهل القرية الا أنهم فوجئوا بغرقه بعد أيام من تصليحه.



وعبر عادل من سكان القرية عن استيائه من عدم مقدرة أهل القرية على الذهاب للمقابر خلال الجنازات، حيث أنهم يعبروا الكثير من الأميال لاتخاذ الطريق البديل عن كوبري الصندل.



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