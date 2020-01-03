برلماني: مصر والدول العربية لن تسمح لأردوغان بـ دعشنة ليبيا

قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر والدول العربية، لن تسمح لرأس الإرهاب أردوغان بـ"دعشنة ليبيا" وتفتيت المنطقة، بعد فشل كل محاولات تدمير مصر خلال الـ٧ سنوات الأخيرة.



وأشار النائب خالد عبد العزيز فهمي إلى أن أردوغان هرَّب عشرات الآلاف من الإرهابيين في الفترة الأخيرة من سجون سوريا والعراق؛ لحشدهم في ليبيا وتهديد مصر، متناسيا أن مصر يحميها خير أجناد الأرض، وأن جيشها هو شعبها، وأن لمصر زعيم لا يهتز له شعره من هؤلاء الحثالة.



وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، أن مصر دائما وأبدا لا تدافع عن نفسها فقط، فقد حفظها الله برجال اختارهم دون غيرهم ليكونو خير أجناد الأرض، وإنما تدافع عن أشقائها بكل ما أوتيت من قوة.



ونوه النائب خالد عبد العزيز، إلى أن مصر دائما وأبدا لم تكن دوله معتدية أو ناهبة لثروات غيرها، كما يفعل ويحلم هذا الإرهابي الخسيس "القردوغان".



وتابع النائب خالد عبد العزيز،: "مصر بنيت من جديد بإرادة سياسية قوية أزعجت أعداءها، أهل الشر الذين أرادوا هدم مصر ونشر الفوضى فيها بالخونة المتآمريين غلمان القردوغان زعيم الإرهاب في العالم".



وشدد على أن شعب مصر لن يقف متفرجا أو سلبيا كما يتوقع أهل الشر فـ"شعب مصر العظيم هو جيشها.. وجيش مصر هو شعبها"، مؤكدا على دعم الشعب لرئيس مصر وجيشها في جميع القرارات التي تحفظ أمن مصر القومي وحماية حدودها".