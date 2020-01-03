مفاجأة .. أهلي جدة السعودي يؤكد رغبته عدم التعاقد مع فرجانى ساسى

نفى محمد حبشى وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادي أهلى جدة السعودى ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن رغبة النادي السعودي فى التعاقد مع الدولي التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك .



قال محمد حبشى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن جروس لا يرغب فى التعاقد مع فرجانى ساسى لأن الفريق لا يحتاج إلى مركزه ويحتاج إلى لاعب فى مركز صناعة اللعب .



وأثار فرجانى ساسى الجدل صباح اليوم بقيامه بمتابعة حساب نادي أهلى جدة السعودي عبر تويتر الأمر الذى فسرته جماهير الزمالك بأن اللاعب قد يرحل فى يناير إلى الدوري السعودي عبر بوابة الأهلى مع مدربه السابق جروس .

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على منح فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.



ووافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد على راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وسفره إلى تونس في الساعات الماضية.



وأضاف المصدر أن سفر اللاعب لا يمثل قلقا لهم نهائيًا بسبب حصوله على مستحقاته في مواعيدها وعدم وجود أي مشكلة قانونية.



وأشار المصدر إلى أن فرجاني حال رحيله عن الزمالك سيكون بإرادة النادي في ظل وجود عرض سعودي رسمي له.



ونفى أحمد بامعوضة المدير التنفيذى لنادى أهلى جدة السعودى فى وقت سابق ما تردد فى الفترة الأخيرة حول رغبة النادي فى التعاقد مع فرجانى ساسى.



وقال بامعوضة خلال تصريحات لقناة CBC السعودية : غير صحيح تماما ما تردد حول التفاوض مع فرجانى ساسى فى الوقت الراهن، وقد تكون الأخبار اجتهادات صحفية.



وأضاف: لا أعتقد أن فرجانى ساسى يلعب بمركز صانع اللعب ولم أره يقوم بهذا الدور سواء فى الترجى أو النصر أو الزمالك حاليا".



وانضم فرجانى ساسى إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي ونجح فى تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق الأبيض بالإضافة إلى بطولة كأس مصر والسوبر المصري السعودي.



ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي طنطا فى الجولة الـ12 للدوري الممتاز باستاد غزل المحلة .



وتقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على أبناء السيد البدوي لمواصلة مسيرة الانتصارات التى عاد لها الفريق عقب التغلب على أسوان أمس بثنائية مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو .



ويعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أزمة فى خط وسط الفريق المدافع عندما يلتقى طنطا فى الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.



ويفتقد الزمالك لجهود نجميه الدولي المصري طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لاعبي خط الوسط المدافع الأساسيين فى جميع المباريات بعد تعرض الأول للطرد فى لقاء أسوان أمس وحصول الثانى على الإنذار الثالث فى نفس اللقاء .



ويحاول الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك توفير بديلا لطارق حامد وفرجانى ساسى فى مواجهة طنطا من بين الثلاثى محمد حسن لاعبى الارتكاز وإبراهيم يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم والذى لعب فى نفس المركز نهاية الموسم الماضى بجوار طارق حامد فى عهد السويسري جروس المدير الفنى السابق للفريق عقب تعرض ساسى لإصابة قوية فى الكاحل بلقاء حسنية أغادير بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الموسم الماضى.





