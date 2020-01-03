رفض استلامها فأودت بحياته.. سر رسالة بعثها بومبيو لـ قاسم سليماني قبل اغتياله بعامين

استهداف القوات الأمريكية لقائد لـ

قاسم سليماني

، الذي يعد قائد الجيش الإيراني في الخارج والمعروف باسم فيلق القدس، والملقب بالعقل المدبر لما تقوم به إيران في منطقة الشرق الأوسط، نفذته القوات الأمريكية بعد عامين من التهديد الصريح الذي بعثت به الإدارة الأمريكية إلى الجنرال الإيراني.

ففي شهر ديسمبر من عام 2017، بعث

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

، والذي كان يشغل وقتها منصب مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية، بعث برسالة إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني يحذره فيها من تجاوزاته المستمرة في حق المصالح الأمريكية في العراق والتي تنفذها مليشيات قاسم سليماني في الأراضي العراقية.