رفض استلامها فأودت بحياته.. سر رسالة بعثها بومبيو لـ قاسم سليماني قبل اغتياله بعامين

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية قرب مطار بغداد، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسفرت عن مقتله وعدد من قيادات وأعضاء الحشد الشعبي العراقي.
العملية الأمريكية والتي نفذتها بطائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مطار بغداد عقب عودة سليماني من دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط أجنحة الشام، والتي أطلقت عليه القوات الأمريكية اسم عملية "البرق الأزرق"، جاءت عقابا للجرائم التي نفذها قائد فيلق القدس.
العملية الأمريكية والتي نفذتها بطائرة أمريكية مسيرة بالقرب من مطار بغداد عقب عودة سليماني من دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط أجنحة الشام، والتي أطلقت عليه القوات الأمريكية اسم عملية "البرق الأزرق"، جاءت عقابا للجرائم التي نفذها قائد فيلق القدس.
ففي شهر ديسمبر من عام 2017، بعث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي كان يشغل وقتها منصب مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية، بعث برسالة إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني يحذره فيها من تجاوزاته المستمرة في حق المصالح الأمريكية في العراق والتي تنفذها مليشيات قاسم سليماني في الأراضي العراقية.
حالة العناد لدى الجنرال الإيراني دفعته وقتها لرفض تسلم الرسالة الأمريكية، وفقا لما كشفه مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي محمد كلبايكاني قائلا: "إن سليماني تجاهل الرسالة ورفض قراءتها"، حتى أنه قال وقتها: "أرفض استلام الرسالة وأرفض قراءتها و ليس لدي شيء أقوله لهؤلاء الأشخاص"، وكان وقتها في منطقة البوكمال في العراق.