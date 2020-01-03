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رياضة

بـ مران استشفائي.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للقاء بيراميدز

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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نور عادل
بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم فى قمة منافسات الجولة الــ12 بالدورى الممتاز.

الفريق خاض مرانه على الملعب الرئيسى نظرا لاجراء بعض الاصلاحات على الملعب الفرعى.

المران شهد تواجد جميع اللاعبين حيث تم خلاله تقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى التى شاركت باللقاء الماضى وخاضت تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة جاهزيتهم فى أسرع وقت وتجنب تعرضهم للإرهاق.

المجموعة الثانية ادت تدريبات بدنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة قبل أن تخوض تدريبات على الاستحواذ.

واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.
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