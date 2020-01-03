تعديل العرض الخاص لفيلم بنات ثانوي.. 8 يناير

عدلت الشركة المنتجة لفيلم «بنات ثانوي» موعد العرض الخاص له ليقام في الساعة ٦مساء يوم الأربعاء ٨ يناير الجاري، بسينما مول العرب.



الفيلم بطولة كل من جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم.



وتدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمرون به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذا السن.



"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.