وادي دجلة يقترب من اقالة تاكيس جونياس

باتت ادارة نادي وادي دجلة على مقربة من إقالة المدرب اليوناني تاكيس جونياس من تدريب فريق الكرة القدم الأول بالنادي.



وترى إدارة وادي دجلة أن الفريق يمر بحالة فنية سيئة للغاية، وأن الجهاز الفني الحالي غير قادر على اخراج الفريق من الوضع الحرج الذي يمر به.



وباتت الادارة على ثقة بان الجهاز الفني الحالي لا يملك ما يقدمه للفريق أكثر من ذلك، خاصة بعدما تم اعطاءه فرصة الموسم الماضي بعد وعود بتحسين أداء الفريق، ولكن ما حدث منذ انطلاق الموسم الحالي عكس ذلك.



وهزم وادي دجلة على يد فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعتهما بملعب بتروسبورت في اطار الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.



يتذيل وادي دجلة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مواجهات والهزيمة في 7 مباريات.