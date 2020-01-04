من الأجمل؟..فيفى عبده برفقة رغدة وإلهام شاهين بالأسود

نشرت الفنانة والراقصة فيفي عبده مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين.



وظهرت الفنانة فيفي عبده، برفقة الفنانة الهام شاهين و الفنانة رغدة، متألقين بفساتين باللون الاسود.



وأطلت الفنانة الهام شاهين بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر.