لقائي مع أمير قطر 2

نعاود اللقاء مع أمير قطر بعد الانتهاء من طرح أسئلتي نظرت في عينيه وجدتها زائغتين عابستين، لم يكن يتوقع أن أسأله كل هذه الأسئلة وبهذه الجرأة.. ثوان قليلة خيم عليها الصمت بيننا.. أخذ نفسا عميقا وكأنه يكتم غيظه.. ثم تحدث بانفعال شديد. نعم نحن دولة صغيرة ولكنها يمكن أن تكون مؤثرة.

فالتأثير لم يكن بالعدد فنموذج إسرائيل أمامكم فإسرائيل دولة صغيرة لكن مؤثرة في المنطقة.. قاطعته بسرعه وقلت له: «سمو الأمير إسرائيل دولة عدو معتدية محاطة بالدول العربية من مصلحتها أن تكون المنطقة مشتعلة غير مستقرة وهي تحاول أن تفرض سيطرتها بالبلطجة مستعينة بأمريكا حتى تشعر بالأمان، أما أنت فإنك تعيش بين أهلك وأشقائك ولم يكن لأحد منهم أطماع في دولتكم سمو الأمير كنت أتمنى ألا يكون هذا النموذج هو مثلك الأعلى؛ لأن الفرق كبير سمو الأمير. أنتم من فرضتم على أنفسكم حالة الخوف والفزع مثل الذي تعيشه إسرائيل؛ لأنكم انتهجتم نفس أسلوبها.. كنت في الماضي تستطيع أن تسير وتتجول في البلدان العربية بكل حرية وأمان. فإن لم يهتف لك الناس فعلى الأقل لن تهتف ضدك ولكن الآن أنت مسجون داخل نفسك».

سمو الأمير لماذا تخاف وأنتم سمحتم للأمريكان أن يقيموا أكبر قاعدة عسكرية في بلادكم -قاعدة عديد - وسمحتم للأتراك أن يدخلوا بلادكم لحمايتكم من شعبكم.. ألا ترى أن كل هذا الخوف الذي تعيش فيه أنتم الذي فرضتموه على أنفسكم بأفعالكم العدائية تجاه الكثيرين.. توقفت من كثرة الأسئلة في انتظار الرد لكنه فاجأني بضحكة تصحبها هزة برأسه ثم استكمل الأمير حديثه، وقال: «أما الشائعات والفتن التي تتحدثون عنها من قناة الجزيرة فجميعكم كنتم تشهدون لها بالمهنية. قاطعته بسرعة، وقلت له: هذا كان في بدايتها كنا فخورين أن لدى العرب قناة مؤثرة في العالم وسرعان ما تحولت إلى بث الفتن وباتت لا تنشد إلا الفرقة بين أشقائك وجيرانك.. سمو الأمير قناة الجزيرة لا تنشر إلا السلبيات وتتجاهل الإيجابيات فالأكاذيب والفبركة الفجة هي السمة الرئيسية التي تميزها الآن. وقد أصبح ذلك جليا سمو الأمير أنت تعلم أن الجزيرة تنفذ ما يملى عليها لتخريب الدول وإسقاط حكامها ولماذا كل هذا هل من أجل أن تكونوا مؤثرين. ألم تفكر يوما ما ذنب الأرواح التي تزهق كل يوم؟! ماذا ستقولون لله يوم أن تلقوه سمو الأمير؟.. التأثير يمكن أن يكون بالحب والتكافل.. التأثير يمكن أن يكون ببناء مستشفى لمعالجة مرضى تتألم في العالم العربي مثلما فعل الرئيس السيسي في معالجة الأفارقة من فيروس سي. عفوا سمو الأمير فأنت لا تحب أن تسمع عن أي نجاحات لهذا الرجل لكن هو الواقع الذي تحاول أن ترفضه وتضع من أجله العراقيل لإفشاله لكن الله غالب على أمره. فمصر نجحت وقامت من كبوتها وأصبح العالم يتحدث عن مصر ورئيسها بالعمل والصدق والوفاء والإخلاص بالقول والفعل وأصبحت مصر مؤثرة».

سمو الأمير يمكن أن تكون مؤثرا بعيدا عن القتل ودعم الجماعات الإرهابية.. قاطعني وقال لي: هل لكم أن تثبتوا ذلك.. بدأ الانفعال يظهر علي وبدأ صوتي يرتفع وقلت له: سمو الأمير ليس من الضروري أن أراك تحمل السلاح بيدك وتقتل وتسفك الدماء فدعمكم بالمال وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين وتقديم الدعم اللوجيستي للمرتزقة، مثل: من حمل السلاح.

سمو الأمير ألا ترى أن القادة العرب صبروا عليك كثيرا وأعطوك فرصا كثير لعودتك إلى الصف العربي وكل مرة كنت وإدارتك تراوغان. سمو الأمير ما هو شعوركم من تجاهل القادة لك في المحافل الإقليمية والدولية؟ ألا تشعر بالعزله سمو الأمير؟ ما تفعله قطر ليس خافيا على أحد هناك معلومات لكل أجهزة الاستخبارات في العالم غير التسريبات التي تكشف عنها ويكليكس كل يوم. قاطعني وقال لي: اصمت فقد خرجت عن حدود اللياقة ثم قام فجأة ونظر إليّ نظرة لم أفهمها وتركني ورحل وسط حراسته.