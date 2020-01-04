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أخبار العالم

مفاجأة غير متوقعة في طقس السعودية

السبت 04/يناير/2020 - 01:50 م
خريطة توضح مؤشرات
خريطة توضح مؤشرات الحالة الجوية على العاصمة السعودية
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ميس رضا
يتوقع أن تُسيطر على أجواء العاصمة السعودية الرياض، كُتلة هوائية دافئة نهارًا نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ويشير تقرير عن الأرصاد وحماية البيئة، إلى أنه من المتوقع أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير هذه الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلًا عن حاجز الـ 20 درجة مئوية. 

واعتبارًا من مساء اليوم السبت، تبدأ كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال بالتأثير على العاصمة الرياض، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصل فجر الأحد إلى حدود 13 درجة مئوية. 

ومع ساعات نهار السبت تتعمق الكتلة الباردة بشكل إضافي، ولن تزيد درجات الحرارة العظمى عن حاجر الـ 17 درجة مئوية في حين تنخفض الصغرى إلى 5 درجات مئوية فقط مساء الأحد، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل عام، مع فرصة لتساقط الأمطار الرعدية مساء السبت ونهار الأحد.
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