مفاجأة غير متوقعة في طقس السعودية

يتوقع أن تُسيطر على أجواء العاصمة السعودية الرياض، كُتلة هوائية دافئة نهارًا نحو المنطقة، تترافق بدرجات حرارة مرتفعة بالنسبة لهذا الوقت من العام.





ويشير تقرير عن الأرصاد وحماية البيئة، إلى أنه من المتوقع أن تُسجل الرياض درجات حرارة عُظمى تلامس حاجز الـ 30 درجة مئوية، وهي أعلى من مُعدلاتها المعتادة لشهر يناير بحدود 10 درجات مئوية، ويستمر تأثير هذه الكتلة الدافئة في ساعات الليل، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة ليلًا عن حاجز الـ 20 درجة مئوية.





واعتبارًا من مساء اليوم السبت، تبدأ كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال بالتأثير على العاصمة الرياض، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصل فجر الأحد إلى حدود 13 درجة مئوية.



