أكثر من 40 لغة .. خطوات بسيطة لتغيير لغة تطبيق WhatsApp

تتوفر خدمة المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، بأكثر من 40 لغة وكما أنه يتوفر بما يصل إلى 60 لغة على التطبيق الخاص بنظام التشغيل أندرويد Android، في جميع أنحاء العالم.



ولكن كقاعدة عامة، فإن يتبع تطبيق واتساب اللغة التلقائية التي يستعملها هاتفك، على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير لغة هاتفك إلى الهندية، فسيصبح حينها WhatsApp تلقائيًا باللغة الهندية، يمكنك تغيير لغة واتساب من خلال إعدادات التطبيق نفسه، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة كيف يمكنك تغيير لغة واتساب، وفقا لما ذكرته مجلة "india today" الهندية.



- كيفية تغيير لغة واتساب على هواتف أندرويد:



الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب WhatsApp، على هاتف أندرويد Android.

الخطوة 2: بعد ذلك اضغط الثلاث نقاط الرأسية أعلي يسار الشاشة لمزيد من الخيارات.

الخطوة 3: انتقل الآن إلى الإعدادات Settings.

الخطوة 4: هنا تحتاج إلى النقر على الدردشات Chats.

الخطوة 5: بعد ذلك انتقل إلى لغة التطبيق App language.

الخطوة 6: في النهاية تحتاج إلى تحديد اللغة المطلوبة select the desired language، (مع ملاحظة أن هذا التغيير لن يؤدي إلى تغيير في لوحة المفاتيح أو لغة نظام الهاتف).



- كيفية تغيير لغة هاتفك أندرويد Android: يمكنك تغيير لغة نظام الهاتف عن طريق فتح إعدادات الهاتف Settings> النظام System> اللغات والإدخال Languages and input> فتح اللغات Languages. يمكنك النقر مع الاستمرار فوق لغة لوضعها في الأعلى ، أو النقر فوق علامة + لإضافة لغة جديدة.



- كيفية تغيير لغة واتساب على هواتف آيفون iPhone:



الخطوة 1: عليك أولًا الذهاب إلى إعدادات الهاتف Settings.

الخطوة 2: بعد ذلك اضغط على عام General.

الخطوة 3: الآن تحتاج إلى النقر على اللغة والمنطقة Language & Region، وتحديد لغة الهاتف iPhone Language.

الخطوة 4: بعد اختيار لغة، ثم انقر فوق تم Done.



يذكر أن منصة التراسل الفوري المملوكة لشركة فيسبوك "واتساب"، يستخدمها أكثر من مليار شخص في أكثر من 180 دولة حول العالم، والذي يتيح لك التطبيق إجراء مكالمات وإرسال واستقبال الرسائل والمستندات والصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو، في صورة مجموعة، أو بصورة فردية في أي وقت ومن أي مكان.