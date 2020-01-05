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محافظات

تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني

الأحد 05/يناير/2020 - 03:02 ص
مقابر المزوقه
مقابر المزوقه
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منصور ابوالعلمين
تقع مقابر المزوقة على بعد 5 كم من قرية القصر وتبعد 37 كم من مدينة ( موط ) بمحافظة الوادى الجديد.

وتعتبرمقابر المزوقة هي عبارة عن جبانة رومانية يعود تاريخ هذه المقابر إلى القرن الثاني الميلادي، حيث تتميز بلوحاتها الملونة والمزينة بالنقوش الدينية الزاهية التي تجمع بين الآلهة الفرعونية والرومانية.

سميت مقابر المزوقه بهذا الاسم لأن ألوانها ورسوماتها التى رسمت على جدرانها زاهيه بطريقة ملفته للنظر وترجع أهميتها إلي جمال تلك الرسومات والألوان الزاهية التى تجمع بين الفنون والعقائد الفرعونية والرومانية فى آن واحد.

يقول الباحث أحمد حسن إن مقابر المزوقه منحوتة فى الصخر وعليها نقوش زاهية تمثل خيرات الواحات و منها إله الزرع و إله الماء و مزارع الشعير و النخيل والطيور و التحنيط والحساب والعقاب .

وأوضح أن مقابر المزوقة اكتشفت عام 1973 على يد الدكتور أحمد فخرى وبها مقبرتين لشخصين احدهما بادى اوزير والآخر بادى باستت، مشيرا إلى أن مقابر المزوقة لها قيمة أثرية تختلف عن المناطق الأثرية الأخرى .

وتابع أن المنطقة يوجد بها مقبرتان منحوتتان فى الطفلة وهي التي تقع فى الثلث الأول من التل الذى يبلغ ارتفاعه 20 متر عن سطح اﻻرض وتعود هاتان المقبرتان الى العصر الرومانى بداية القرن الأول الميلادى.

ولفت الي أن البعثة الأمريكية قد زارت تلك المنطقة وهي التي أكدت أن بادى أوزير كان كاهنا بمعبد تحوت بمدينة الأمهدة الأثرية ويدل ذلك علي تزامن مقابر المزوقة ومدينة الأمهدة فى عصر واحد وهو (العصرالرومانى )حيث كانت الأمهدة هى المدينة السكنية وكانت المقابر إلى الغرب منها بالمزوقه.

وذكر أن مقابر المزوقة من المقابر الأثرية الهامة والتي رسمت عليها رسومات جنائزية جمعت بين العقيدة المصرية والرومانية ومناظر تمثل عملية الحساب التحنيط والابراج السماوية وخيرات الواحات وموسم حصاد القمح والعديد من المعبودات المصرية والرومانية القديمة.

تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
تجمع بين عقيدتين.. مقابر المزوقة بالوادي الجديد تحفة فنية ترجع للعصر الروماني
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