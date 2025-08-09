حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك حزم تيسيرات ضريبية صدرت بأحكام القانون 5 و 6 و 7 لسنة 2025، ومنها الذي سوف ينتهي يوم 12 فبراير.

شهادة بالعفو الضريبي

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» تتمثل في الآتي؛ بالنسبة للممولين غير المسجلين في مصلحة الضرائب يوم 12 فبراير 2025 إذا تقدم بالتسجيل يعتبر بداية نشاطه يوم 13 فبراير 2025، ويتم التجاوز عن الفترات الضريبية السابقة، ويحصل على شهادة بالعفو الضريبي.

وأشار إلى أن الجزء الآخر بالنسبة للممولين غير المقدمين لإقرارات ضريبية عن السنوات منذ 2020 وحتى 2023 بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أو بالنسبة لضريبة القيمة المضافة من 2020 وحتى نهاية 2024 يستطيع أن يقدم إقرار ضريبي خلال الـ6 أشهر، والتي من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس 2025.

إقرار معدل على الإقرار الأصلي

ولفت إلى أن الممول الذي لديه خطأ ضريبي في إقراره الأصلي أو أنه قدم إقرار معدل وبه خطأ، يستطيع أن يقدم إقرار معدل على الإقرار الأصلي أو إقرار معدل على الإقرار المعدل خلال الفترة من 12 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.

نزاعات ضريبية

وأكد على أن الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية ما قبل 2020 يستطيع أن ينهي النزاع بنسبة بسيطة من الإقرار الضريبي إذا تقدم إقرار ضريبي يتم الحصول على 30% على ضريبة الإقرار وينتهي النزاع.